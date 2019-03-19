被稱「天道盟大哥的女人」侵害名譽 女房東張淑晶逆轉獲賠15萬

2019-03-19 12:19

〔記者楊國文／台北報導〕被控坑殺多位房客的女房東張淑晶，被新北地院重判8年2月，已上訴高等法院審理中，3年間，張女被周刊報導指為「天道盟大哥的女人」、前科洋洋灑灑，她不滿怒告撰稿記者、2名編輯求償100萬元，一審判張女敗訴，高等法院認定記者、文字編緝未盡合理查證義務，報導及標題已侵害她的名譽，今逆轉改判2人應連帶賠償張女15萬元確定。

張淑晶具狀指控，2016年8月5日時報周刊在封面故事中，以「惡房東張淑晶天道盟大哥的女人」為標題，報導說她有侵占、毒品、背信、恐嚇、詐欺等犯罪前科，甚至指稱「她（指張淑晶）的前男友是天道盟天鷹會的大哥，張淑晶正是江湖兄弟口中的『阿嫂』，也才恍然大悟，難怪張淑晶行事如此狠辣：」等內容，已破壞其名譽，因此向謝姓記者、曾姓、韓姓編輯連帶求償100萬元。

張女不滿，提出民、刑事訴訟，其中刑事加重誹謗告訴部分，檢方對撰稿的3名記者做出不起訴處分確定；民事部分，台北地院判張淑晶敗訴，她不服，上訴高等法院。

高等法院認為謝姓撰文記者未查證消息是否屬實，也未針對報導內容向張淑晶本人查證，和製作「惡房東張淑晶天道盟大哥的女人」標題的曾姓文字編輯都有侵權連帶賠償責任，判謝、曾兩人應連帶賠償張女15萬元確定。至於韓姓編輯是美術編輯，不必負賠償責任。

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