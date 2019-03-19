FRIDAYS員工偷拍多名同事更衣 警在他家搜出500G硬碟

2019-03-19 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳偷拍事件，「TGI FRIDAYS」古亭店一名經理去年9月間在更衣室內發現置物櫃上有個行車紀錄器，發現遭人偷拍更衣後報警，警方調查發現是餐廳內一名董姓男員工所放置，到董男住處搜查後發現一個500G容量硬碟，內容都是男、女同事更衣畫面，受害人達十多人，台北地檢署昨依妨害秘密罪起訴董男。

根據《蘋果日報》報導，檢警到董男住處搜索時，發現這顆容量500G的硬碟，裡面有10多名男、女同事在更衣室中僅身著內衣褲的畫面，還有一段女同事工作時穿絲襪的偷拍畫面。檢警調查後發現，董男在2017年9月至2018年1月間多次偷拍，2018年5月至9月間也有犯案，事件曝光後，董男也坦承偷拍，辯稱是自己壓力大，某日將行車紀錄器在放置物櫃忘了關閉，異外拍下同事更衣畫面，之後就將行車紀錄器放在更衣室中，以衣物遮蓋持續偷拍，被依妨害秘密罪起訴。

檢警比對被害人後，有10名被偷拍更衣及1名被偷拍腿部的女同事堅持提告；另外2名被偷拍的女同事及其他男同事則選擇原諒不提告。針對此事，「TGI FRIDAYS」表示在事發當日了解員工有偷拍事實後，已做必要處置，目前董男已經不在公司。

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