殺警案嫌犯內湖街頭鳴槍 警搜出黑市200萬步槍

2019-03-18 17:11

〔記者鄭景議／台北報導〕曾參與過信義殺警案24歲的張晉祐，16日凌晨坐在22歲謝姓小弟的車上，經過台北市內湖路二段附近時，因為撞見欠他小弟6000元沒還的27歲陳男，張居然就當街對空鳴一槍，警方當天晚上就逮捕兩人，還搜出一把黑市要價200萬元的響尾蛇M-15步槍。

據了解，張有殺人、毒品、傷害等多項前科，還曾參與信義區殺警案，在場助勢被判刑5個月。

警方申請搜索票後，在內湖路的家中逮捕張嫌，張向警方供稱，陳男欠他謝姓小弟6000元，剛好在路上遇到陳，於是下車向陳要錢，陳起初不還，他對空鳴槍後，陳才乖乖交出6000元。

警方先在張的車上找出一把貝瑞塔改造手槍、彈夾、及一發子彈，事後更調查出，張在碧山路的露營停車場，有一藏槍地點，就調動警力前往，再搜出一把黑市要價200萬的響尾蛇M-15制式步槍。

張辯稱，步槍及手槍都是「撿來的」，警方認為說詞太過誇張，將持續調查槍枝來源，訊後依違反槍炮彈藥管制條例，移送地檢署偵辦。

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