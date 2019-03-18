誇張！大人只顧著聊天 2歲男童浪跡街頭

2019-03-18 12:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕真誇張！台中市年近2歲的男童，前天（16日）由阿公帶去親戚家作客，飯後親戚們開心聊天，卻不知男童溜出門，跑到對面旅館，旅館人員不知如何處理而報警，中市警局三分局立德派出所研判，兒童親人就在附近，挨家挨戶訪查，終於找到男童的阿公，誇張的是，阿公與親戚都尚未發現男童走失。

立德派出所警員黃若媙、黃震宇於前天晚間8時許，接獲東區一家旅館報案，稱一名男童站在門口，想要推門進入旅館，但男童卻沒有家長陪伴，也不是住宿旅客的小孩，希望警方協助處理，員警見男童年約2歲，神情十分鎮靜，一點也不怕生，卻是不發一語，只是睜大雙眼靜靜看著警察。

警方依男童穿著打扮研判，可能是外地人，一方面請旅館協助聯繫附近旅館，詢問是否有旅客的小孩走失，另一方面先把男童帶返立德所休息，再拿著男童的照片，於周圍住家挨家挨戶詢問，希望能找到線索，皇天不負苦心人，終於問到一位熱心的居民，指似乎曾經看過這位走失的男童，該居民帶著警方找到男童的阿公。

阿公說，他帶孫子到親戚家作客，不知為何孫子跑到對面旅館，因為當天親戚人數眾多，大人都以為小孩在2樓玩，卻不知2歲的小男童自己偷溜出去，直到警察拿著男童的照片上門，眾人才大吃一驚「怎麼小孩子不見了？」不斷向警方道謝，鬆了一口氣說「還好沒有搞丟了！」立即到派出所將男童帶回家。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/