員工性騷擾「祖母級」女網友 農特產店家老闆喊冤

2019-03-17 22:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕在苗栗縣大湖酒莊某農特產店上班的48歲夏姓男子被po網爆料，指透過Messenger藉賣草莓向「祖母級」的女網友搭訕，卻傳露鳥照騷擾，警方了解釐清中；但該店家卻因此訊息飽受困擾，不僅有自稱「兄弟」威脅「抄店」，老闆娘甚氣得揚言離婚，讓老闆傷神不已。

林姓網友12日在臉書不公開社團「爆料公社」上傳多張Messenger對話擷圖，指「此人（夏男）...利用在酒莊工作之機會，以販賣草莓名義，與女網友搭訕，再露下體自拍騷擾女網友！」提醒各位女生要小心。

根據網友擷圖對話顯示，夏男讚美對方「妳真不像台灣人是混血兒喁！很美又很''迷人''～」、「那小孩子是妳孫兒呀！看妳年紀不老也不大當奶奶啦...」；又傳「真的漂亮吶」，並傳多張草莓及自拍照；接著又問「妳呢？在那呢」？

夏男見對方沒有回應，又把話題拉回草莓說「現在是又香又甜又便宜哦」，並推薦「比過年r便宜好多喔…」；夏男見對方仍無動於衷，竟傳個人露鳥照，表示「有看過真的大雞巴嗎？我的大肉棒讚嗎？」嚇得對方立即回罵「變態」，並將夏男封鎖。

轄區大湖警方也掌握此篇po文，但警方表示，已透過網路向po文的林姓網友聯繫，請林姓網友提供相關事證，以利後續偵查釐清，但目前尚未接獲林姓網友回應或被害人報案。

警方表示，若夏男行為查證屬實，已違反性騷擾防治法，最重可處1年徒刑；性騷擾屬告訴乃論，被害人可在1年內提出申訴。

記者向農特產店家查證。張姓老闆強調，夏男並非店內員工，只是臨時幫忙。老闆說，夏男以前是草莓盤商，曾供貨給店裡，他因此認識夏男；後夏男因案入監，農曆年前出獄，身無分文，向他借錢，又還不出來，因此讓夏男到店裡幫忙抵扣。

老闆說，夏男於2月中旬後就沒來店裡幫忙，沒想到事後被網路爆料，他想問夏男究竟怎麼一回事？但夏男也不接他電話。

老闆說，因網路po文上有店家名稱，連日來，每天都有人打電話來問「夏某某是不是你店裡員工？」甚有自稱「兄弟」者，威脅要「抄店」；包括他妻子為此，都責罵他「你交的什麼朋友？」氣得想要和他離婚。

老闆說，他在當地做生意已8年，都是待客如賓且「正大光明」，卻因此篇網路爆料，商譽遭不白之冤，真的很倒楣！

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