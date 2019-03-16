誤認警察是「債主」 通緝犯不要命狂奔

2019-03-16 17:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕不要命？台中市蔡姓男子罹患心臟病，不久前才動心臟手術，安裝兩支心導管支架，卻於上月因毒品案判刑9月，未到案執行而被通緝，中市警局三分局立德派出所員警查緝時，體重上百公斤的蔡男，誤認便衣警察是討債集團或債主，不顧生命危險而奮力逃跑，卻僅跑幾步路就氣喘吁吁被捕，警察也被他不要命的行為嚇到，直呼「安捏母湯」，依法解送地檢署歸案。

立德所調查，48歲的蔡姓男子，在20多年前就沾染毒品惡習，今年2月因毒品案判刑9月需入獄執行，他沒有到案，被執行檢察官發佈通緝，員警於5日登門找他，他正要出門吃飯，見到便衣警察，立即關上住處大門，企圖從樓梯跑到二樓，但只跑數公尺幾步路，踏上樓梯時不斷喘氣，在樓梯被警方逮捕。

蔡男說，他不是畏罪，而是朋友欠他錢，約定這幾天要還錢，等他拿到錢，償還債主之後，就會向檢察官報到並安心入獄，至於他見到警察拔腿就跑之因，他宣稱是誤認警察為討債集團或債主。

警方發現，體重破百的蔡男，不久前心臟病發差點喪命，急救後安裝兩支心導管支架，醫師也叮嚀他近期不要激烈運動，但他見到警察，就忘記醫師的叮嚀，卻只跑數公尺就氣喘，警方也為蔡男捏一把冷汗，勸他珍惜自己的身體與生命，將他移送地檢署歸案。

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