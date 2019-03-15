15惡煞當街擄走超商店員 警再逮主嫌等9人起獲槍毒

2019-03-15 18:12

［記者陳恩惠／台北報導］台北市內湖區麗山街本月3日清晨6時發生一起駭人的當街擄人案！15名惡煞分乘七輛車到麗山街全家便利超商門口，將在店外的25歲侯姓店員，以及前來聊天的22歲章姓友人圍住，喝斥後押走，3小時後發現擄錯人，又將2人載到中和區丟包，台北市警內湖分局案發後先行逮獲參與的6人，今天終於逮獲21歲謝姓主嫌及其餘8人，全案依妨害自由、傷害、恐嚇及毒品等罪送辦。

警方調查，謝姓主嫌疑因糾紛，當日清晨夥同7車10餘人，前往案發地將侯姓超商店員及章姓2名被害人毆打後強押上車，發現疑似找錯人尋仇，才在上午9時，將2人載往新北市中和區釋放，案經被害人報案提告。

警方專案小組循線追查，鎖定相關疑犯身分後同步執行拘提到案，上週先將涉案的6名男子逮捕到案，今天再度發動搜索，當場查扣涉案刀械3把、鋁棒及高爾夫球桿共5枝，同時起出K他命毒品5小包、大麻毒品3小包，全案依涉嫌妨害自由、傷害、恐嚇、毒品等罪嫌偵辦。

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