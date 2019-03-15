紅包藏毒圖吉利 警察：做壞事上天不會保佑

2019-03-15 11:28

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣41歲的張姓男子將毒品藏在紅包袋內圖好兆頭，同時規避查緝，仍被眼尖員警查獲，員警向張嫌說，「做壞事上天不會保佑啦，還是戒毒卡實在！」

台西警分局台西所巡佐王豐田、警員吳詠智、鍾旭昌13日執行勤務，行經台西鄉海南村一處民宅時，發現一名男子騎著機車沒戴安全帽，機車騎士看到有警車立即停下車要跑進屋內，員警馬上攔住去路：「先生，你沒有戴安全帽。」

該名男子看到警察神情相當緊張，警方以警政應用電腦人臉辨識系統查詢，發現眼前的張男有毒品及竊盜前科，光是毒品就有近20件，隨即加以盤查。

張男答應警方的請求把皮包打開，拿出身分證、零錢、健保卡與紅包袋，強調自己沒有違法，但警方看他明明很緊張又假裝沒事很可疑。

王豐田發現皮包內層有一截撕掉一半的紅包袋，馬上詢問裡頭有什麼東西，要求將紅包內東西拿出來啦。

張男在警方的緊迫盯人下倒出藏在半截紅包袋內的3包海洛因（毛重0.18公克、0.16公克、0.16公克），將他依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警訊時他坦承吸毒，並表示「把毒品藏在紅包袋內圖個吉利，沒想到還是被抓。」警方聽了相當傻眼：「做壞事上天不會保佑啦，還是戒毒卡實在！」

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