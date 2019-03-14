3/14今彩539頭獎開出1注 威力彩、雙贏彩 頭獎均摃龜！

2019-03-14 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月14日）開獎的第108000063期今彩539，頭獎開出1注，由台中市大雅區雅潭路四段30號1樓的大運來彩券行開出；而第108000021期威力彩、第108000063期雙贏彩的頭獎均摃龜。

第108000021期威力彩中獎號碼為：「04、09、21、23、33、36，第二區：04」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共11注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎186共注中獎，每注可得4000元；陸獎共1092注中獎，每注可得800元；柒獎共2218注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2548注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5140注中獎，每注可得100元；普獎共2萬7423注中獎，每注可得100元。

第108000021期38樂合彩中獎號碼為「04、09、21、23、33、36」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合42注中獎，每注可得5750元；二合共1270注中獎，每注可得750元。

第108000063期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、07、09、12、13、15、16、18、20」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共347注中獎，每注可得500元；肆獎共3877注獲得，每注可獲得100元。

第108000063期今彩539中獎號碼為「03、05、09、17、38」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共7097注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2166注獲得，每注可獲得50元。

第108000063期39樂合彩中獎號碼為「03、05、09、17、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共193注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6396注中獎，每注可得1125元。

第108000063期3星彩中獎號碼為「393」，正彩共36注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000063期4星彩中獎號碼為「1399」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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