2年10個月不准休假也無加班費 惡女老闆虐移工判刑5月

2019-03-14 17:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕在喬嘉精密工業股份有限公司上班的3名印尼籍女移工指控，黃姓女負責人要她們每週工作7天，每天工時14小時，卻不給任何休假及加班費，宿舍房間內和門口都架設監視器監控，平時不得外出，形同軟禁，她們因語言不通、擔心遭遣返無法拿到薪水等原因無法求援，因事後黃女已給付移工加工費，新北地院今依違反人口販運防制法判黃女5月徒刑，得易科罰金15萬元，可上訴。

檢警調查，喬嘉公司有10名員工，3名女移工當初來台擔任技工，卻遭扣護照、居留證、健保卡、存摺等，並安排住進工廠樓上的宿舍，想外出購物，須由其他員工陪同，手機也被沒收，每隔2個月才能用黃女家中的電話，與家人聯繫，但須掏錢自己買電話卡；黃女更不准她們休假、不能打卡以規避加班費，每週工作7天，週一至週六早上6點上工，晚上8點半才下班，休息時間僅半小時，週日是下午5點半下班，已超出我國所訂工時限制，且連打掃住處、廚房及廁所等家務都得作。

2名來台較久的女移工，有長達2年10個月及2年7個月未休假，最晚來台的女移工因不能休假，也無法跟同樣來台工作的丈夫見面，只能隔著宿舍與丈夫「對望」，或短暫到大門碰面，沒多久就崩潰，流露自殺想法，向仲介哭訴，後來偷買手機向丈夫求援。其夫獲知後向台灣國際勞工協會求助，黃女虐待移工惡行才曝光。

檢方偵訊時，黃女坦言沒按勞基法規定給予休假，但辯稱是3女自己想加班，且有約定每月會給2932元加班費，但被3女打臉否認。

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