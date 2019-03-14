屏檢拍賣漁船、iphoneX引人潮 這個得標價錢划算嗎？

2019-03-14 15:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署與行政執行署屏東分署下午在車城鄉海口港舉辦今年度第一次查扣動產聯合拍賣會，最受注目的iphoneX（256g）最後三萬成交，漁船則以69萬賣出，現場民眾直呼「沒想像中便宜！」。

根據坊間市價，全新iphoneX（256g）目前賣價約31000元，二手價格約25000元左右，但標得手機的女子最後以3萬元得標iphone X（256G）、三星手機GALAXY NOTE 5（32G）、GALAXY NOTE II（16G）；一名參與搶標的孫姓男子大嘆「預算是15000左右，沒想到搶到那麼高價。」

另一個受矚目的漁船拍賣，20萬元起標的明智2號（CTR-PT4258）漁筏（民國104年建造），最後則以69萬成交，比坊間價格便宜不少。

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