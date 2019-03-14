中石化控子公司違內規賠1.7億 怒告前副總背信不起訴

2019-03-14 12:11

〔記者黃捷／台北報導〕中國石油化學工業公司指控，子公司威華貿易、威強國際貿易執行副總劉湘國違反公司內規，向中國山煤公司購買焦媒油，再轉賣上海同業公司，上千噸焦媒油卻不知去向，害公司損失1.7億，涉犯證券交易法特別背信罪，但台北地檢署認為罪證不足，今處分劉及會計吳嘉琇不起訴。

中石化指控，劉2014年5月間私自向非中國國營企業的山煤公司購買焦煤油，再轉賣給上海同業公司，雙方約定一個月後收錢，但需多收3％利息，未料後來上千噸焦煤油不知去向，公司也沒收到上海同業公司的錢，損失慘重3500萬元人民幣，折合新台幣約1億7800萬。

檢調2016年6月間約談劉、吳2人到案，劉辯稱交易早在半年前就開始進行，這次只是前案延續下來的交易，公司高層都知道這件事；吳則辯稱，她只是負責審核金額是否正確，根本不知道交易進行的細節。檢察官訊後諭令2人限制住居。

由於金流大多在中國，調查不易，檢察官為求慎重，建議中石化回中國向公安告發，待公安調查後，再把證據帶給台灣檢方，但中石化拖了許久，都沒有提供相關證據。

檢察官後來再傳喚其他證人，證人均稱子公司事務是中國總公司董事長下的決策，事發半年前2013年12月間的好幾筆相關交易，也都有中石化的高層參與，劉、吳辯詞顯然有據，因此認定2人罪證不足，處分不起訴。

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