彰化祖孫三代疑燒炭自殺 漏夜急救尚未脫險

2019-03-14 08:34

〔記者湯世名／彰化報導〕昨天發生在彰化市的祖孫三代在車內疑燒炭自殺案，由於祖孫3人吸入過多一氧化碳，醫院施以高壓氧漏夜急救，目前3人仍有生命危險，家屬相當低調，對於自殺原因不願說明，警方已深入釐清。

彰化市昨晚10時許驚傳這起祖孫3人車內疑似燒炭自殺案時，彰化警分局莿桐派出所據報派員趕往林森西路國道1號附近草叢堆現場查看，發現2女1男的祖孫3人躺在車內，後方還有一盆炭火，立即破窗將3人救出，由救護人員火速送往彰化基督教醫院急救，3人都意識昏迷，並進行插管急救，後來再將50歲的婦人與30歲兒子轉往秀傳醫院高壓氧中心急救，80歲老婦則在彰基加護病房急救中。

彰基指出，老婦昨晚送至彰基時，昏迷指數只有3分，目前昏迷只是達到6～7分，意識仍然不清，瞳孔對光有反應，血壓心跳穩定。無明顯外傷。

警方指出，祖孫3人吸入過多的一氧化碳，都有生命危險，由於祖孫曾留下遺書，但目前並未得知遺書內容，至於是否為自殺或另有原因，抑或是因為家庭、財務等問題而想不開，由於家屬相當低調，都由警方釐清中。

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