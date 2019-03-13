彰化深夜驚傳祖孫3人車內燒炭 命危送醫急救

2019-03-13 23:15

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市今晚10點左右驚傳祖孫3人疑似在車內燒炭自殺案件，彰化警分局莿桐派出所據報派員趕往林森西路國道1號附近草叢堆現場查看，發現一輛休旅車內赫然躺著2女1男，坐墊下方還有一盆炭火，員警趕緊破窗將3人救出，由救護人員火速送醫急救，2名女子陷入昏迷，男子則意識清醒，不過3人都有生命危險，由醫院搶救中，至於是否確認為自殺，仍待警方釐清。

彰化警分局莿桐派出所今晚10點獲報，1輛休旅車停放在國道1號附近林森西路草叢堆中，員警趕往處理，赫然發現車內躺著2女1男，分別是年約80歲的母親、50多歲的女兒與20多歲的男子，疑似一家三代，坐墊下還有一盆正在冒煙的炭火，疑似自殺案。

救護人員見情況緊急，趕緊以破壞器材破壞車體與窗戶後將3人救出，火速送彰化基督教醫院急救，母女2人陷入昏迷，有生命危險，20歲男子則意識清楚，不過由於吸入過多的一氧化碳，3人都有生命危險，院方全力搶救，至於是否為自殺或另有原因，抑或是因為家庭、財務等問題而想不開，都由警方釐清中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/