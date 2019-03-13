彰市大樓火災已救出8人 持續搜索確保無住戶受困

2019-03-13 19:31

首次上稿 19:02

更新時間 19:31

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中興路一棟高樓大廈7樓今天晚間驚傳火災，冒出大量濃煙，消防局據報派出大批人員趕往搶救，居民聽聞火災紛紛跑出戶外，期間有4名住戶被消防員救出，所幸僅受輕微嗆傷，已送醫治療，由於傳出疑有居民受困，消防員也搶進大樓內逐層搜索，稍後在8樓救出4人，這起火警總共救出8人，所幸都無生命危險。

這起大樓火災發生在今晚6時許，社區大樓7樓突然冒出濃煙，消防局派出大批人員與消防車趕往搶救，警方也派員指揮交通，消防局更派出雲梯車朝火場灌救，期間消防員冒險搶進樓層內逐層搜索，共救出4名住戶送醫治療，另已擴大搜索範圍逐層搜索中，期間又傳出有1名行動不便者受困，冒險搶進逐層搜索到8樓時，發現8樓又有4人，趕緊將他們帶出安全脫困，目前仍持續搜索中，以防有民眾受困發生危險。

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