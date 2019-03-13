林益世哭哭了！ 外役監獄夢碎 申請遭駁回

2019-03-13 19:30

〔記者吳政峰／台北報導〕前行政院秘書長林益世犯下財產來源不明罪，被判刑2年確定，去年9月入監服刑，一月向矯正署申請移到外役監獄，遴選委員會審查多時，今日決議駁回，林益世移監夢碎，得繼續在台北監獄蹲點，等待下一次的報名機會。

外役監獄每年都會釋出名額，讓罪刑較輕的初犯者有機會移入，只要服刑滿兩個月且無重大違規者，均可報名參加，報名時間分為一、四、七、十月，林益世本次失利，得等到四月才能再提出申請。

目前全台共有6個外役監獄，3個是獨立的，分為台南明德外役監獄、花蓮自強外役監獄、桃園八德外役監獄；另外3個則是附設在監所內的「外役分監」，分為台東監獄 武陵外役分監（台東戒治所）、台中監獄外役分監、屏東監獄外役分監。受刑人主要在內從事農作或其他特定作業，較一般監所輕鬆，甚至還有返家假，有利賦歸社會，惟遴選委員會審議時，會考量報名者的犯行與社會觀感，林益世涉貪案因受矚目，把關標準更加嚴格。

林益世被控在擔任立委時，收受地勇公司負責人陳啟祥6300萬元，轉任行政院秘書長後，又索賄8300萬元，協助地勇取得中鋼下游公司的爐下渣契約，涉犯貪污罪，另有1580萬元的來路不明的財產，犯財產來源不明罪。

最高法院去年8月認林益世確實違反財產來源不明罪，判刑2年確定；收受6300萬元賄款部分，發回高院更審；索賄8300萬元與洗錢罪則無罪確定。

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