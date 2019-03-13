大白天酒駕肇事 女騎士耍賴拒絕送醫、酒測

2019-03-13 17:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓女子下午酒後騎車，行經西屯區一處路口轉彎時未禮讓對向直行機車發生碰撞，兩車當場都被撞翻，李女更是因「犁田」摔到頭破血流，儘管如此她除拒絕送醫也不願配合酒測，直到警方將她送醫準備強制抽血換算酒測值時，她才甘願配合吹氣，結果酒測值嚴重超標被依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，今天下午1時44分許，35歲李女騎乘黑色機車沿漢口路快車道左轉寧夏路往重慶路方向行駛，在路口與對向沿慢車道直行的另輛機車撞個正著，李女除連人帶車倒地，對方騎車的27歲賴姓騎士與其搭載的32歲廖姓女乘客也因此雙雙倒地受傷。

警方獲報到場發現三人均掛彩，通知消防局救護車前來時，馬上聞到李女身上傳來陣陣濃厚的酒味，但李女不願配合酒測還告訴員警「要等家人來才酒測」，也拒絕送醫，但警方見她已經頭破血流仍強制將她送醫，正準備對她強制抽血換算酒測值時，李女這才配合吹氣酒測。

結果這一吹不得了，酒測值高達0.96毫克，明顯超過法定標準值甚多，至於被撞的賴男酒測值為零；警方說，李女轉彎時未禮讓直行車，初判肇責較大，訊後先將全案依公共危險罪嫌送辦，至於肇事原因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

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