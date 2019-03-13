186萬元名車當20歲生日禮物 富少酒駕撞車

2019-03-13 09:20

〔記者湯世名／彰化報導〕20歲施姓男子昨深夜駕駛市價高達186萬元的Lexus IS300名車返家，卻在離家僅200公尺處，與1輛違規迴轉的轎車發生碰撞，2車都嚴重毀損，所幸兩人都未受傷，警方到場對施男實施酒測，酒測值竟高達0.66毫克，明顯超標，被警方依公共危險罪移送法辦。

警方調查，這起事故發生在昨晚11時許，施男駕駛Lexus沿彰化市金馬路南行經建國北路口時，撞上對向由林男駕駛違規迴轉的轎車，一陣緊急剎車聲後，隨即聽到猛烈碰撞聲，2輛轎車撞在一起。Lexus車頭嚴重毀損，安全氣囊爆開，林男的轎車車門也被撞凹。

警方據報趕抵現場，對施男進行酒測，酒測值竟高達0.66毫克，雙方家屬也都據報到場關切。施男向警方表示當時他綠燈直行，對方違規行駛，林男酒測值為0，並稱不清楚肇事經過。

施母說，兒子從事裝潢業，當時下班從台中市開車回彰化，距住家僅剩數百公尺，兒子稱當時時速僅約6、70公里，且是直行車，質疑對方違規迴轉釀禍。這輛Lexus IS300是花了186萬元送給兒子的20歲生日禮物，車齡約1年。

警方初步調查，施男酒測值超標，脖子挫傷送醫無大礙，林男則是在禁止迴轉路口違規迴轉，不過確實肇事過程與責任還要深入釐清。施男訊後被依公共危險罪嫌移送法辦，林男違規迴轉行為可處600元以上1800元以下罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音

20歲施男駕駛市價186萬元的Lexus IS300名車返家，與1輛違規迴轉的轎車發生碰撞，2車都嚴重毀損。（記者湯世名翻攝）

20歲施男酒測值超標，被依公共危險罪嫌送辦。（記者湯世名翻攝）

20歲施男駕駛市價186萬元的Lexus IS300名車返家，與1輛違規迴轉的轎車發生碰撞，2車都嚴重毀損。（記者湯世名翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/