韓粉恐嚇「別以為不敢動你兒子」 黃光芹偕夫赴警局報案

2019-03-13 17:20

〔記者曾健銘／新北報導〕高雄市長韓國瑜本月11日受邀預錄黃光芹主持的廣播節目，雙方針對「市長做好做滿」的議題討論，面對黃追問，韓國瑜表態「4月不會領表參選」、「2020總統大選不在考量內」、「我會繼續做」，未料，事後引發支持韓國瑜選總統的「韓粉」不滿，紛紛留言抨擊黃，甚至揚言要對黃的兒子、丈夫不利，今日下午黃光芹與丈夫楊文嘉一同至新北市林口警分局報案，向3名網友提出恐嚇罪告訴。

楊文嘉受訪時表示，如果網友意見不同，他可接受批評，因為本身工作就是在批評別人，但批評應該要有原則，而非毫無根據而帶有人格抹滅，有網友用「邪惡」、「殘忍」的字眼恐嚇妻子，且揚言要對自己與兒子不利，自己看了很難過、很氣憤。

黃光芹也說，昨日與丈夫交談時發現兒子就坐在兩人身旁，覺得兒子何辜，她表示自己很少批評韓國瑜，面對不理智的群眾，她也願意邀請他們接受專訪表達意見，但身為一個家長，既然有人放話揚言要傷害小孩、丈夫，她也必須做出防備動作，選擇不隱忍，以防真的發生意外。

黃光芹也怒嗆韓國瑜不應該縱容韓粉，「韓粉」在臉書、私訊甚至是Youtube底下發動網路攻擊、霸凌已經很久時間，但韓國瑜卻推給「韓粉」，「韓粉」再推給「假韓粉」，呼籲韓國瑜：「把群眾帶出來就要有本事帶回去！」

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