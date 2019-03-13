韓粉嗆黃光芹「對她的孩子不利」 韓國瑜呼籲「愛與包容」

2019-03-13 15:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕廣播主持人黃光芹疑因專訪高雄市長韓國瑜內容敏感，遭部分韓粉圍剿，不但出言辱罵、甚至揚言對孩子不利，引發外界議論；高市新聞局長王淺秋下午轉述市長韓國瑜說法，呼籲大家秉持愛與包容精神，對於過激、甚至傷害性的網路留言表達遺憾，呼籲所有人要理性，愛與包容是基本原則。

韓國瑜進一步指出，他有雅量接受所有報導，也希望大家本著善意、尊重彼此的言論自由。

韓國瑜本月11日預錄黃光芹主持的廣播節目，針對市長會做多久進行討論，節目播出後引起關注，尤其不領表參選、做滿4年市長等內容，疑似讓力挺韓國瑜選總統的韓粉不滿，傾巢而出留言怒批黃光芹「綠營派來的」、「一定有收錢」，甚至揚言對她的孩子不利。

黃光芹今透過臉書反擊，嗆出言不遜的韓粉「敢動我孩子試試！」，她強調自己與夫婿楊文嘉對政客失望不是一天兩天，「不差韓國瑜一個」，如果真有人動他們家腦筋，「我們跟你們拚了！」

針對韓粉攻擊黃光芹，說要拿黃小孩下手，還說要幹掉他老公，行政院副院長陳其邁認為韓國瑜應出來講講話，對於一些不理性、偏激，或是可能涉及到超越言論自由保障範圍的言論，韓都應該要制止，「韓國瑜有這個責任」。

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