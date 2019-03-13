被韓粉「撲天蓋地」霸凌 黃光芹嗆：敢動我孩子試試！

2019-03-13 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前接受媒體人接受黃光芹訪問，播出後卻掀起是否做好做滿4年，以及轉戰總統大位的爭議。繼昨天臉書發文還原錄音檔內容，黃光芹今天稍早再指「韓粉撲天蓋地網路霸凌」，並嗆「敢動我孩子試試！」

黃光芹在貼文中表示，「韓粉撲天蓋地網路霸凌我們全家」，並歸類出幾種類型，即「最難聽的穢語」、「扣帽子！使我們變成朱、王、柯或民進黨人」、「栽贓我們拿了好處」、「用網攻、打電話、私訊方式騷擾」，與「白的說成黑的，造謠」，還稱其中最駭人的，是「揚言傷害我兒子」。

黃光芹在貼文中指出，韓國瑜一句「誰說的」，宛若吹響網攻號角，「這個團體從上到下，人神不分，權利薰心，不容異議，不講自由」，她感嘆夫妻倆對政客失望非一天兩天，「不差韓國瑜一個」，決定不再忍耐、正面迎戰，「你們敢動我兒子試試看，我們跟你們拚了」。

黃光芹在貼文中提到，當上總統「又如何」、「史上任期最短的落跑市長」，並指高雄不是跳板、政壇也不缺臨演，還以「義和團」比喻，稱別推給假韓粉、「兩岸霸凌一家親」、「韓天台韓國報」，同時直言「就是不當韓粉」。

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