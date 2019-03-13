華南公子裝GPS查新光公主 林知延向妻致歉...

2019-03-13 13:48

〔記者楊國文／台北報導〕華南金控副董林知延被妻子、新光人壽副總吳欣盈指控在她座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，一審判林與律師劉宗欣、2名徵信社業者等4人均無罪，上訴後，高等法院今召開言詞辯論庭，林知延等人均堅稱沒有犯罪，應判無罪，林知延庭末真情告白，指當初所為是為了保全家庭，若造成吳欣盈受傷害，「我致歉」；此案訂4月2日宣判。

此案源於，林知延和吳欣盈於2011年4月結婚，後來傳出婚變，林知延被控為掌握吳欣盈行蹤，2013年8月在律師劉宗欣建議後，私下委託2名微該業者跟監，掌握她的行蹤，而徵信業者在林同意下，暗中將GPS裝在吳女平日使用的車輛了解她的行蹤，遭吳女報警處理，吃上妨害秘密官司。

北院去年11月2日判決認為，GPS不具錄音功能，本案中，吳欣盈被GPS錄到的行程不屬於「不公開活動」，判林等4名被告均無罪。檢方不服，上訴高院。

高院一月底傳北院兩位女法警出庭作證，林的律師團主張因判決書收受戮章日期有更改過，檢方逾期上訴，上訴不合法，兩位女法警證稱只負責送達，不清楚戳章日期問題。

高院今召開辯論庭，並應律師團聲請傳北院一位書記官作證，但合議庭審判長江振義認為律師團未舉證、釋明有傳訊書記官作證的必要，「不能僅因為律師團有懷疑就傳訊證人」，否則這屬於「幽靈抗辯」，當庭裁示無作證必要，將證人請回。

林知延等4人結辯時，均證稱沒有犯罪，庭訊尾聲，林知延當庭主動向未到庭的妻子吳欣盈表達歉意，林表示，「我當初出發點是因為要保護我的家庭，如果因為這樣子而使妳（指吳欣盈）受到傷害，我很抱歉，要透過律師向妳致歉」。

庭訊後，林知延快步離開法院搭車離去，未針對「道歉說」受訪。

林知延、吳欣盈這對兩大家族豪門王子、公主的婚姻，也因吳女被裝上GPS監控行蹤等問題，鬧得不可開交，高院去年改為判准兩人離婚，吳女表示期望有小孩，惟恐離婚將使7顆胚胎遭銷毀，而不同意離婚，已上訴三審審理中。

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