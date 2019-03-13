網購鄧紫棋演唱會「黃牛票」 多名粉絲遭詐騙

2019-03-13 11:47

〔記者張軒哲／台中報導〕再傳網路購票詐騙事件！台中市一對年輕夫妻想看4月份港星鄧紫棋4月底在高雄巨蛋舉行的台灣演唱會，透過臉書購買黃牛票，詎料，與另2名友人向網路李姓賣家以每張3800元購票4張，匯出15200元後，對方LINE不讀不回。4名受害者今日向市議員謝志忠陳情並報案，豐原警方指出，另有一名女子也在網路購買鄧紫棋演唱會黃牛票，損失7600元，正積極追查此件詐騙案。

25歲小傑指出，因妻子小雅的偶像是鄧紫棋，因為買不到票，友人小郭跟女友也想看演唱會，9日小郭在臉書社團台灣演唱會門票「讓票換票求票」向李姓賣家買票，以每張3800元購買原價3200元的門票4張，本來是強調面交付款，但李男皆藉故推託無法面交，並不斷遊說票很快會賣完，10日改以匯款方式先將15200元匯給李男，但李男隨後就人間蒸發，後來改以另一個帳號假裝要向李男購票，李男仍有回覆，驚覺受騙。

小雅說，首度跟丈夫買演唱會門票，卻遇上詐騙，也算學了教訓。謝志忠說，演唱會門票動輒數千元，網路詐騙案層出不窮，呼籲民眾要留意。

豐原警方指出，台中市大雅區陳女3月3日同樣透過網路購買黃牛票，向一個署名英文帳號的賣家要買鄧紫棋演唱會門票，以每張3800元購買原價3200元的門票4張，因為怕被騙3月3號先匯款2張門票金額7600元，隨後賣家也消失，3月5號報案，會透過賣家的網跟銀行帳號積極追查詐騙案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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