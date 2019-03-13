網戀詐騙老梗 50歲熟女中招險匯錢…

2019-03-13 09:22

〔記者王駿杰／新竹報導〕50歲張姓單身熟婦掉入詐騙集團的網路交友圈套，對方盜用網路相片，佯裝是美國支援聯合國派駐中東伊拉克「維和部隊軍官」，在臉書和張婦展開一連串的甜言蜜語，最後以想來台灣見面、結婚為由要求張婦匯款500元美金，張婦不疑有他，兩天前到銀行匯款，所幸眼神飄移引來行員與警方注意，即時阻止張婦，替她保住老本。

警方指出，11日下午，張婦依照詐騙集團指示到台灣銀行新竹分行，在櫃檯辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起行員何欣純的注意，並通報派駐台銀的保七員警曾仁國、陳偉、張藝騰前來關心瞭解。

警方表示，在詐騙集團不斷甜言蜜語洗腦下，張婦深信該名軍官一定會飛來台灣和她相會，雖然警方不斷苦勸，張婦卻認為500元美金只是小錢，軍官要離境搭飛機必須繳交額外的保險費，只要回國，對方就會還款。

警方苦勸張婦，這些軍官都是假的，來台灣結婚也是假的。詐騙集團都會從小金額開始騙，最後會再騙一筆大筆的，500元美金也是辛苦錢，千萬別上當，此時張婦才醒悟，發現這是一場假軍官網路交友詐騙，事後警方也將資料蒐整，交送轄區警方繼續追查幕後詐騙集團。

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