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    首頁　>　社會

    台中男凌晨騎樓抱走梗犬 「1動作」被認定偷竊判刑

    台中羅姓男子抱走余姓民眾飼養的西高地白梗犬，羅男辯稱是怕牠被車子撞才抱走，法官認為他是「主動抱取」，認定是偷竊，一審判處拘役30日。西高地白梗犬示意圖。（美聯社）

    台中羅姓男子抱走余姓民眾飼養的西高地白梗犬，羅男辯稱是怕牠被車子撞才抱走，法官認為他是「主動抱取」，認定是偷竊，一審判處拘役30日。西高地白梗犬示意圖。（美聯社）

    2024/11/19 21:04

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名羅姓男子，今年5月行經台中向上北路，發現騎樓有一隻西高地白梗犬，先是站在馬路和騎樓間召喚，但狗狗不理會，見四下無人，伸手將狗狗抱到機車腳踏板載走，余姓主人發現愛犬不見向警方報案，員警循線查獲羅男找到被抱走的狗狗，羅男辯稱不是要偷，是怕狗狗亂跑被撞到，但法官從他伸手「主動抱取」的動作，認定是偷竊，一審判處拘役30日，緩刑2年，可上訴。

    判決指出，羅男今年5月4 日凌晨4點56分，行經台中向上北路時，徒手將余姓男子飼養在騎樓，市價約1萬5000元的西高地白梗犬抱到機車腳踏墊後騎車離開，余男發現愛犬不見向警方報案，員警調閱監視器，循線找到羅男，並在羅男家中發現被抱走的西高地白梗犬。

    羅男依竊盜罪起訴，台中地院審理時，羅男辯稱不是要偷，是為了保護狗的小命，怕牠亂跑會被車子撞到，並說現場附近有很多監視器，只是要先把牠帶回去照顧，主人找上門時，就會還給他。

    不過法官從當天監視器影像發現，余男的西高地白梗犬當時是在騎樓監視器可以看見影像的範圍內，並沒有亂跑，羅男一開始是站在騎樓和車道間，伸出雙手召喚狗狗，後來並蹲下主動伸手抱狗，並非狗狗在馬路上遊走而抱取，認定羅男有「主動抱取」的行為。

    法官並發現，狗狗脖子上原本帶著項圈，上面並有飼主聯絡電話，但是找到時項圈已經被取下，羅男辯稱是幫牠洗澡時取下，認定是故意讓主人不容易找到犬隻，依竊盜罪判處拘役30日，緩刑2年，可上訴。

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