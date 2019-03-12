男子性侵前女友 出庭竟辯「自然接觸」

2019-03-12 21:05

［記者陳恩惠／台北報導］張姓男子深夜邀前女友到新北市淡水的住處聊天，女子不疑有他赴約，卻遭張男壓在床上性侵得逞，女子事後報警處理，張男想以12萬元息事寧人，但女子堅持提告，士林地檢署調查時，張男否認涉案，辯稱「當時是自然發生接觸」，檢方偵查終結，依妨害性自主罪嫌起訴。

起訴指出，張男與女子原為男女朋友關係，2018年1月16日晚上11時，張男突然邀女子到他位於淡水的住處，女子答應，詎料，女子抵達之後，張男於17日凌晨某時許，竟違反女方意願將她強壓在床，不顧女子反抗掙扎，強行脫去女子褲子性侵得逞。

張男調查庭供稱，他坦承確實有與女子發生性關係，但他否認有任何強制性交的犯意，辯稱「當時是自然發生接觸，並無違反女子的意願」；女子的劉姓閨蜜證稱，女子案發後立刻告訴她被性侵，她當天趕到女子住處，發現女子哭泣不止，氣得打電話質問張男，張男還為發生此事向她道歉。

另名女友則稱，案發隔日女子傳line告訴她被張男性侵一事，她也氣得質問張男，也獲得張男承認性侵了女子，女子當時情緒低落，張男告訴她，表示想以12萬元和解。

女子到庭拿出錄影光碟證稱，當她向張男父親告狀時，張父立刻向她道歉，還請她給張男一個機會，同時，女子的父親也打電話給張男質問此事，張男當時並未否認，表達希望雙方能夠和解。

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