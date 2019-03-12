「童家拳」差點打下去！童仲彥坦承：前男助理性侵女助理

2019-03-12 17:52

〔記者郭安家／台北報導〕「鏡周刊」今報導某位前台北市議員廖姓男助理，涉嫌性侵議員前女助理，且一夜沒帶保險套硬上兩次。前議員童仲彥今下午出面受訪坦言是他的助理，他事發約2個月後才知情，找雙方來談，他要求廖男寫下「性侵得逞」悔過書，廖男有點意見，他拍桌站起來，差點「童家拳」打下去；後來女方不希望老公知道，所以當時沒採取法律行動，如今則要提告。

被問及為何廖男還回服務處上班？童仲彥解釋，因為大家在一起都有感情，其實他們兩個工作都相當認真，然後這男的家裡有位生病的老母親需要照顧，他有請教過女方；至於男方，其實回來後幾乎都不敢進服務處，等到大家都離開才會進來，那時候他覺得男方有悔意，也問過被害女助理。

這位前女助理在電訪中表示，那是她第一份政治工作，加上是菜鳥，根本不知道很多「眉角」，那時議員要選舉，她不想要去影響到老闆，也不想影響到她的家庭，怕家人、老公知道，所以未伸張；因現在仍會聽到樁腳前輩再提此事，聽說廖男對外亂講她「仙人跳」，後來決定告訴老公，由老公幫她打官司。

童仲彥指，事情發在2017年，而他與服務處主任2018年1月才知道。該女說，她的工作是拜訪樁腳、里長、代表議員現勘等，廖男看她很辛苦，曾藉口問「要不要去我家休息啊」？起初她拒絕，但廖男是前輩，基於信任，當時也不會想那麼多。

這名女助理說，後來有次跟童仲彥跑行程，那晚剛好下非常大的雨，隔天早上還有重要行程要跑，再被廖男問「要不要來我家睡」？女助理說，那時沒猶豫多想就答應去過去，結果半夜準備要睡，突然廖男就跑進來上下其手，她一個女孩子無法抵抗男生力量，所以就被得逞，當下很害怕、驚嚇、不敢跟其他人講，直到服務處主任看他們兩個互動奇怪、她情緒不穩，才私下問發生什麼事。

童仲彥表示，他也痛罵服務處主任第一時間沒跟他講，然後要求廖男寫悔過書，他支持女方任何作為，他當初就是要採取強勢作為，差一點幾拳打下去；事後廖男跑萬華區、女方跑中正區，區隔開來，「反正哪時候我們一人出5萬元也希望說...」。童接著又強調，當時最大問題是女方害怕老公知道，否則早就將廖男繩之以法。

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