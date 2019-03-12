助理爆性侵！前議員還原經過：氣到差點揍人

2019-03-12 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名前議員的廖姓男助理被爆出性侵女同仁小慧（化名），一年多前，廖男趁著小慧借住他家時，硬闖房間一夜性侵2次，小慧擔心懷孕，只好事後買避孕藥吃，對此，前議員表示，得知時，事件已過了一段時間，他氣到差點揍人。

據《鏡週刊》報導，小慧和廖男都是經由服務處主任介紹而擔任前議員助理，小慧因為住家離服務處較遠，跑攤到深夜，隔天天還沒亮又得繼續跑行程，再遇上氣候不佳，非常不方便，廖男向小慧稱媽媽在家，小慧便降低戒心答應前往廖男家借住，沒想到半夜廖男竟闖入小慧房間性侵，前議員得知後，找服務處主任、廖男、小慧共同協調，要求廖男簽下悔過書，並給小慧5萬元和解金，且離開服務處，小慧則「放棄法律追訴權」，後來前議員沒有連任，廖男就開始擺爛，不但不賠償，還誣陷小慧仙人跳，小慧氣得出面告發。

據《三立新聞網》報導，前議員對此，回應，事件發生好幾個月後才得知此事，當時他感到很生氣，立刻大罵服務處主任，怎麼不早點告知，也氣到差點揍廖男一頓，前議員說他沒曝光此事，是顧慮到小慧的已婚身分，小慧當時不希望張揚此事，擔心被丈夫知道會引發軒然大波，前議員怕揭發此事小慧會想不開，基於保護小慧的立場才保密。

對於廖男之後重回服務處，前議員解釋，因為很缺人手才出此下策，但有事先徵詢小慧意見，小慧回應沒有關係，才同意廖男回服務處；詳細情形尚待警方調查後，才能釐清。

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