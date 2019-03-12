不忌諱！私娼女老闆命案隔壁娼館夜夜歡愉 警逮4對交歡男女

2019-03-12 11:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警五分局為貫徹掃蕩不法色情決心，針對轄內暗營色情店家強力查緝，3月11日晚間警方持法院搜索票前往北區東豐路、北門路口的私娼寮查緝，赫然在今年2月發生女老闆命案宅的隔壁私娼館查獲黃姓女老闆與現場6男、21女，當場查到4對男女正在房內性交易，訊後分別依妨害風化與社維法移送法辦。

今年農曆春節過後的2月12日，台南北區東豐路、北門路這處遠近馳名的私娼寮發生女老闆遭男友情殺案，發生命案的私娼館事後歇業；但命案現場旁的私娼館依舊夜夜柔情纏綿，警方於昨晚搗破這間該地最大規模的私娼館，查獲高齡75歲黃姓女老闆及現場6男、15女，同時查扣帳冊、5500元台幣及監視器7部、主機1部、螢幕4面等相關違法物品。

警方調查指出，該處為鐵皮透天厝，以民宅作為掩護私下從事非法性交易，經長期埋伏探查蒐證向台南地檢署、法院聲請搜索票，11日晚間近8點，由五分局副分局長郭永益、謝承甫率實踐派出所、偵查隊等專案員警持搜索票進入店內，並由和緯消防分隊協助持破門器把鐵門打開，當場查獲楊姓小姐、陳姓男客等4對男女在房間內從事性交易（1次收費800元）。

涉性交易的4對男女在訊時坦承不諱。警方訊後將男客及女按摩師依違反社會秩序維護法裁罰；另黃姓女老闆涉抽頭營利，依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方強調，部分業者以合法掩護非法，從事性交易，暗營色情勾當，警方掃除色情決心，絕不會有絲毫鬆懈，請業者勿心存僥倖、以身試法。

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