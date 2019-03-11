牙材商「珖億」詐貸9.2億 負責人夫妻被訴

2019-03-11 17:05

〔記者黃捷／台北報導〕知名牙材設備代理商「珖億企業」負責人李建邦，遭控與群鼎室內裝修、維德電腦公司假交易，向10多家銀行詐貸9億2061餘萬元，台北地檢署今偵結，依違反銀行法、商業會計法、偽造文書罪起訴李、李妻裘振儀、群鼎負責人張景祥及維德負責人古少禾。

2016年間鼎興牙材負責人何宗英向銀行詐貸案爆發，各銀行立刻清查是否有類似案件，並降低放款額度，其中與珖億來往的銀行發現貸款手法疑有問題，向檢調檢舉，全案才曝光。

檢調調查，珖億1997年成立，主要代理診療椅、植牙機、X光機等牙醫用器材，2013年12月至2016年10月間，李建邦涉嫌與群鼎、維德公司假交易，以裝潢、購買電腦等名義製作假買賣契約，向和潤租賃及10多家銀行詐貸，總金額超過9億2061萬。

2017年7月19日檢調發動搜索，約談李建邦在內的珖億員工與涉案牙醫共11人，李當庭認罪，並供稱他才是群鼎、維德的實際負責人，張景祥、古少禾只是掛名，李妻也承認製作假票據；4名牙醫則否認犯行，辯稱他們只是借錢給李建邦周轉，並不清楚他實際如何運用。

由於李等4人罪證明確，檢察官今依違反銀行法、商業會計法、偽造文書罪起訴，4名牙醫及其餘員工則因無法證明知情，獲處分不起訴。

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