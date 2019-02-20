欣偉傑建設又出包 涉偽造契約詐貸11億

2019-02-20 18:08

〔記者黃捷／台北報導〕「欣偉傑建設」在北市中山區推「中山隱」建案，被檢調查出涉嫌偽造土地買賣契約、都更資料，向兆豐銀行申請土建融資，核貸金額達11億，台北地檢署今指揮新北市調查處兵分10路搜索，約談負責人羅律煌在內等19名被告、證人，全案將朝詐欺方向偵辦。

欣偉傑建設的前身是羅傑建設公司，最初是從基隆起家，後因投資失利爆發財務危機，沉寂十多年後，改名欣偉傑重新出發，2007年與在基隆八斗子推出75億元造鎮案「普羅旺市」，後在雙北市也陸續推出多起建案。

不過，欣偉傑爭議不少，羅律煌2015年在整合新北市一處土地，為了擺平黑道，找時任基隆市警局秘書科研發股長高振楹擔任門神，允諾支付200萬酬謝，遭檢廉調偵辦時，羅立刻轉污點證人，最後獲判免刑。

此外，在長安西路都更案中，唯一不同意戶張權嶔的房子，於2017年3月3日無預警遭強拆，建商就是欣偉傑，案經士林地檢署偵辦，最後由工地負責人李程凱一口擔下罪責，士林地院去年10月依毀損建物罪判李8月徒刑，全案目前上訴高等法院審理中。

對於此案，兆豐銀表示，本案依銀行相關規定之授信作業程序辦理，其撥款亦憑建經公司提供的工程查核報告執行，全案已於105年5月全數還款結清。

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