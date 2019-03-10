心酸！獨養3名遲緩兒 7旬老翁日洗10小時車子不敢休假

2019-03-10 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友前往洗車店洗車，卻發現年約70的洗車師傅獨養3名中年遲緩兒，週一至週日工作10小時，完全不敢休息，令人感到十分心酸。因此於臉書發文，盼大家若有需求能去支持這名辛苦的父親。

網友於臉書發文表示，自己到永和一間洗車店洗車，走進去後看到一名中年男性坐在椅子上，原以為是在等待的客人，此時一位綁著辮子的中年女性走過來，用有點不一樣的聲調表示洗車價格是200元。接著，該網友與一旁正在洗車的師傅交代清理內裝地毯後就去買東西吃。

網友回到洗車店後，坐在椅子上的中年男性以及綁辮子的中年女性，竟用童稚的語調對頭髮斑白的洗車師傅表示：「爸爸，有人要來牽車了」。網友這才明白，這名看似年近70的洗車師傅是個不能倒下的爸爸，必須得照顧無謀生能力的「大小孩」。之後，網友表示與附近鄰居確認過，洗車師傅其實有三個小孩，都是發育遲緩兒，無法在外工作，所以爸爸很辛苦的扛著他們，這些大孩子也會幫忙洗車

網友說，這間店位於「新北市永和區光復街25號」，營業時間是早上9點到晚上7點，洗車師傅說週一到週日都有做，聽了真的很心酸，應該是一天都不敢休息。盼大家若友洗車或打蠟需求能去支持，幫助這名辛苦的父親。

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