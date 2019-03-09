遲緩兒接受馬術治療 陳其邁現身送暖

2019-03-09 14:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕八卦寮文教基金會深耕16年的「馬術治療關懷兒童課程」，今天舉辦本年度結訓典禮，行政院副院長陳其邁、勞動部長許銘春等人特地到場獻上祝福，八卦寮基金會董事長余政憲說，學童從害怕哭泣到逐漸習慣，且騎馬治療後，體幹明顯打直，家長對於效果深具信心。

八卦寮文教基金會表示，經臨床證實，馬術治療對腦麻、肢障、罕病及多重障礙有療效，不過，課程費用動輒2萬元起跳，一般家庭無力負擔，基金會從2004年起贊助學費，已有每年提供12個名額讓身心障礙的小朋友親近馬匹，在治療團隊的努力下，多數幼兒都有顯著的進步。

馬術物理治療師表示，德國馬術復健已有百年歷史，研究顯示，讓腦麻孩童坐在馬背上緩步前進10分鐘，相當於1萬次身體按摩，「就算只是坐在馬上保持不要讓自己掉下來，就是很大的幫助」，再加上馬匹步伐韻律可以誘發神經運動，對動作協調性、平衡感和關節活動度都有很大的助益。

余政憲說，目前基金會已與屏東大學特殊教育學系進行產學合作，逐步建立專業團隊，除了希望讓孩子能接觸馬術治療，也期望能藉此建立學術上的參考價值，幫助更多的慢飛天使能早日飛翔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/