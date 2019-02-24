狠母硬讓1歲多幼兒斷母奶 哭鬧打傷成遲緩兒遭判刑

2019-02-24 20:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕23歲蘇姓狠母於4年前未婚生子，因工作關係不方便親餵母乳，竟異想天開，想讓當時僅1歲3個月兒子提早停餵母奶，改喝奶粉或一般食物，嬰兒排斥、哭鬧，蘇女怒打幼兒致腦出血、全身多處瘀傷，送醫遭通報全案才曝光，狠母一審被依犯重傷罪判刑5年半，上訴二審，高雄高分院認為無辜幼兒恢復狀況佳，改依傷害罪判3年半，可上訴。

判決書指出，被告蘇女（23歲）從事服務業，19歲時與黃男未婚產子，並同居於高雄市區，因蘇女的工作時間長且忙碌，不方便親餵母乳，想讓當時僅1歲3個月幼子提早斷奶，但兒子哭鬧不配合，蘇母被控持棍棒、皮帶抽打僅1歲多的幼子。

蘇女於2015年12月間帶兒子回娘家，蘇母李女發覺外孫全身瘀青，不時嘔吐，立即帶往醫院就診，又發現有脫水嘔吐、無法自行排尿，傷勢嚴重，轉送聯合醫院、高醫，最後住進加護病房治療，院方發現嬰兒的右側頂骨有明顯硬腦膜下出血，雙側視網膜也有出血，加上全身多處瘀傷，高度懷疑是遭虐待啓動兒虐防治機制，被害人還診斷出發展遲緩症狀。

蘇女供稱因兒子停餵母乳哭鬧，才出手毆打或持棍棒、皮帶抽打他耳朵、腿及臀部，至於驗出頭部右側3公分棍棒傷及長條狀型瘀傷，她辯稱當時原欲打背部，因他閃躲不慎打到後腦勺、頭右側，並非直接朝頭打，並非故意虐兒。

不過，法官批狠母應知1歲多兒子發育未成熟，打到頭極可能重傷，仍依故意對兒童犯傷害致人重傷罪，重判5年半徒刑，蘇女喊冤上訴，高雄高分院傳喚蘇父證實外孫去年進步很多，會唱歌、咬字清楚，另幼兒園老師也證稱被害人能與其他小朋友溝通，以難認有嚴重減損健康，改判蘇母3年半徒刑。

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