嘉市汽機車路口相撞 女騎士飛到分隔島身體變形不治

2019-03-09 18:25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市友忠路、大統路口昨晚間10點多發生嚴重車禍事故，54歲盧姓女騎士騎機車自大統路西往東，與友忠路北往南行駛的汽車在路口相撞，盧婦連人帶車噴飛到分隔島上，機車零件散落在快車道上，今天上午得知，送醫急救已不治死亡，此件也是嘉市近一個多月來第三起人員當場或24小時內死亡的交通事故。

警方調查，盧女昨騎機車自大統路由西往東行駛，約30歲的黃姓男子駕駛汽車沿友忠路自北往南駕駛，路口處雖有閃黃燈，兩車不慎相撞，盧女被撞擊到分隔島上，黃某雖眼睛覺得不適，但自行就醫，肇事責任待進一步釐清。

市消防局德安分隊昨晚到場時，發現盧女對痛沒反應、肢體癱軟且疑變形，後腦杓有血腫，到院前就無呼吸、無脈搏，救護人員經使用長背板及頸圈，給予心肺復甦術等急救後送醫。

嘉義市上月發生兩起因車禍有人員死亡車禍，市政會議時擔任主席的嘉義市長黃敏惠並要求各項交通安全宣導標語雖應與時俱進，讓人民有感、增加宣導成效。

黃敏惠今出席活動並受訪說，交通安全不只自己要守法，也須所有駕駛、行人一起維護；交通事故發生的原因，不外是速度快、違規及酒駕，將支持警方執法，並宣導民眾，警方執法是為搶救人命甚至挽救一個家庭，而非搶錢。

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