最美風景再現！一場小車禍6支雨傘護傷患

2019-03-09 14:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣處處有溫情！彰化縣員林市一名張姓騎車女士，今午經過新生路與北和街口時，不慎與一部轉彎車輛發生擦撞，張女受傷倒地不起，由於當時雨勢不小，又是路口，附近用餐民眾馬上靠前撐起雨傘避免傷者淋濕，也有好心民眾撐起傘來幫忙指揮交通，一共6把熱心雨傘即刻送暖守護傷患，再現台灣最美人情味的風景。

幫忙撐傘民眾是吳可芸、姚坤助、洪淳婷、林育均與李育晏等人，吳可芸表示，她本身也是從事義消救護，當時正跟大家到附近用餐，突然聽到碰一聲，轉頭發現是車禍，一民眾被壓在機車下喊痛，立即上前幫忙，肉眼初研傷者無大量出血，未免二次傷害與丈量交通權責前，不敢貿然移動機車，先把機車微微抬高，其他人幫忙撐傘，另有3人站在路口兩側幫忙引導交通，清出路口等待警消到場。

員林交通分隊表示，警消獲報到場立即將張女送往員林基督教醫院急救，張女身上多處擦傷，但並無大礙，車禍原因初步研判，下雨天路口視線不佳，兩方未適當減速才碰撞，詳細事故原因還待釐清。

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