「甩鞭效應」斷童頸 檢呼籲：盡速修法救幼兒

2019-03-09 00:54

〔記者吳政峰／台北報導〕今年2月間，台南一起車禍造成一名幼童身亡，經檢察官檢視，該名幼童雖然依照規定坐在安全座椅內，卻因為撞擊當下的「甩鞭效應」，使得脆弱的頸骨硬生生被晃斷，苗栗地檢署檢察官馮美珊不忍年幼生命殞落，8日特別呼籲政府，我國於2001年5月29日公布的「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」規定已不符合安全需求，相關部門應立刻修法，保護幼童乘車安全。

何謂「甩鞭效應？」馮美珊解釋，行進中的車輛發生撞擊時，車身會在極短時間內停下，此時，坐在安全座椅上的幼童身體因有安全帶鎖死，會固定在座位上，而沒有安全帶固定的頭部，則會因慣性向前暴衝，等到車子完全靜止，頭部又會被瞬間往後拋，如此劇烈的前甩後仰，支撐頭顱的頸椎很容易斷裂。

馮美珊指出，每位乘客都會出現「甩鞭效應」，幼兒因為頸椎發展未完全，非常脆弱，所承受的風險更高，因此應以「後向乘坐（安全座椅朝向車尾）」嚴加保護，惟我國法令僅規範「年齡在1歲以下或體重未達10公斤者，應安置於車輛後座之嬰兒用臥床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位」，早已不符合國際標準。

馮美珊表示，2008年的8月30日，美國一名1歲半、15公斤的幼童JOEL，因車禍的甩鞭效應傷及頸椎及肩部神經，幸未死亡，他的祖父將這件事情發表在網路上，引起了極大的迴響，歷經多年努力，The American Academy of Pediatrics & National Highway Traffic Safety Administration 終於在2011年3月21日，提出新的意見，將幼童後向乘坐安全座椅的最低年齡改為2歲（或達到安全座椅的高度及體重限制）。

馮美珊說，歐洲兒童座椅安全標準（ECE）之中，在2013年7月生效的i-Size（R129），也提高了後向的乘坐建議到15個月；德國關於幼童後向乘坐的規定則是3歲；目前多數國家對於後向乘坐的建議，也是朝向4歲甚至是到達無法後向的程度（身高、體重）後，再改為前向。

馮美珊強調，這些法規或建議的考量，其實就是希望盡量延長幼童後向乘坐安全座椅的時間，等待幼童頸部盡量發育後再改為前向乘坐，以避免在頸椎尚未發育完成前，因車禍而遭受嚴重傷害。

馮美珊透過台灣司法人權進步協會表示，「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」從實施以來至2017年3月31日歷經4次修正，其中第4條第1項第1款的規定依舊是「年齡在1歲以下或體重未達10公斤者，應安置於車輛後座之嬰兒用臥床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位」，這個規定跟國外的最新建議已存在明顯落差，呼籲政府應立即修法，保障幼兒乘車安全。

馮美珊另重申，家長未依規定讓小孩乘坐安全座椅，可能會涉及過失傷害、過失致死罪嫌，切勿貪圖一時方便，把小孩置於危險之中。

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