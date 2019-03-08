著作被舉發涉抄襲 2教授控遭檢舉人恐嚇

2019-03-08 18:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕北部一間大學劉姓助理教授，曾檢舉東部一間大學王姓助理教授及同校的許姓副教授，涉嫌抄襲他人著作，事後王女指控，劉男透過臉書及發送e-mail恫嚇：「不對我賠500萬以上，就試試看吧！」、「給我賠償，放你一條生路」；許男也提告，劉男透過賴姓女助理傳話恫稱：「你叫他拿個幾百萬出來」，新北地檢署今依涉犯恐嚇取財未遂罪起訴劉男。

記者致電劉男，他回應表示，王女、賴女誣告他並作偽證，已對兩人提告，「我手邊有詳細的電子郵件跟書面黑函，可以證明兩人是誣告跟作偽證，我會在法院審理時提出相關證據，捍衛我的名聲跟清白」。

起訴指出，2014年間，劉男檢舉王女出版的教科書涉嫌抄襲他人著作，王女指控，前年10月，劉男先在臉書貼文：「…開始為揭露王○○的行為，作暖身！不對我賠500萬以上，就試試看吧！」前年11月又傳送：「因為我處理其他案子，所以，還沒撰文檢舉你抄襲與發黑函，11月30日會處理，給我賠償，放你一條生路。….賠錢可以安撫我，不然我會使盡所有管道，讓你付出代價…」，前年12月再傳，「二月之前對我賠償，讓我滿意，我就不想費心檢舉你…」共兩封電子信件給她，她心生恐懼提告。

此外，劉男也多次透過網路發表許男升等論文造假，還指控許男涉嫌詐欺，背信等，前年6月，許男透過賴女邀約劉男商談此事，許男指控，當天送了劉男內有3萬元禮券的禮盒，但劉男仍持續指謫他的論文抄襲，前年9月再請賴與劉相約了解狀況，控訴劉透過賴向他恫稱：「你知不知道許老師很有錢，他在家登有1400張股票，你叫他拿個幾百萬出來，看事情會怎樣發展，叫他不要再待在學術界了」，許得知後提告。前年8月，許因副教授升等論文遭檢舉造假，遭國際期刊以違規情節重大下架，被學校撤銷副教授資格。

開庭時，劉男承認檢舉王、許抄襲，並寄發電子郵件、在臉書發文及收受許送的禮盒，但否認涉及恐嚇取財。

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