專題涉抄襲國外產品女大生遭網轟「丟臉丟到國外」 家長怒提告

2019-03-04 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕日前Dcard版上出現一篇由朝陽科大學生PO文，爆料有學生期末專題涉嫌抄襲，雖遭爆料的女學生一度否認抄襲，但經校方調查及國外廠商確認後，女學生方才承認部分的確參考國外產品，被網友怒轟丟臉丟到國外，不過該女學生的家長則認為孩子被網路霸凌，決議要提告。

抄襲事件自Dcard上被爆出，網友指控女學生抄襲德國設計公司的產品「Frankfurter Brett多功能砧板」，更附上兩者的照片，幾近一模一樣，引法熱議，紛紛回應「家醜就是要外揚」、「很認真的進原文看一下，金價母湯餒」、「丟臉死了」。

雖女學生有在留言處提出3點回應，但仍不被網友接受，她提及首先承認自己作品與原作太相像，犯了設計大忌，但矢口否認不是買現成的，第二，她表示該作品並不會展出，自己也會重新再設計，第三，請大家不要攻擊她的家人朋友。

據《蘋果》報導，更有網友將女學生所設計的專題傳給德國原創者Johannes Schreiter，原創者則表示，女學生有購買一組產品，更表示這專題的設計百分百是他們的模型，但他表示倘若沒有量產販售就不會計較。

雖原創作不計較作品遭抄襲，但部分網友曾在網路留言「噁心」、「臉皮厚」等言論，引發女學生家長不滿，決議要對「網路霸凌」者提告，目前該學生家長正在蒐集證據準備提起告訴。

據了解，該名女學生因此事注定延畢，更因受不了輿論壓力目前已經休學返家，校方仍在調查此事。

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