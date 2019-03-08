疑搭電梯被看一眼不爽 醉男持高爾夫球桿猛K中客

2019-03-08 16:29

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市中壢區中美街一間旅館，今上午發生旅客互毆事件，48歲王姓男子與中國籍42歲易姓觀光客共乘電梯，喝得醉醺醺的王男見易男朝他看了一眼，出了電梯，竟持隨身攜帶的高爾夫球桿揮向易男，2人打成一團，還殃及趨前調解的司機，事後王男被友人載走，中壢警方已通知涉嫌王男到案說明。

警方獲報到場，被打的易男、司機已陸續就醫，涉嫌打人的台灣籍王姓男子，也被同行友人載走，警方正積極傳喚相關人到案說明中。警到醫院查訪受傷易姓中國旅客及旅行團人員，得知旅行團於清晨5點許帶著行李下樓，準備上遊覽車時，忽然在旅店樓梯間爆發衝突。

旅行團遊覽車司機，聽到激烈爭吵，趕忙上前勸架，不料調解未成還遭波及，右手被球桿打到骨折斷裂、左顴骨凹陷，左眼出血，受傷最嚴重；易男左手腕則被打至骨折送醫，2人均送往醫院救治，目前留院觀察是否有腦震盪及治療中，旅行團預計今晚搭機回國。

警方調查，受傷的易姓旅客，目前仍在醫院觀察是否有腦震盪及治療中，對於是否要提傷害告訴，則委由導遊處理中。員警到場前，涉嫌打人王男已被友人載離，目前積極通知到案，釐清事件來龍去脈。

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