因工作瑣事打死合夥人 莽男判刑10年6月

2019-03-01 17:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］38歲曾姓男子與王姓友人合夥，在桃園市平鎮區一處鐵皮屋開設鷹架搭建工程行，2017年9月12日下午2點多，兩人因合作細故發生糾紛，曾男竟徒手、持鐵棍痛毆王男，發現他失去意識倒地，曾男才趕忙開車將王男送醫急救，但王男在同日下午5點多不治，曾男擔心背上重罪，一度謊稱王男是因工安意外，不慎從工地墜落受傷，但工地現場毫無血跡及墜落跡象，曾男見瞞不住才坦承犯行，桃園地院日前依傷害致死罪判處他10年6月徒刑。

判決指出，曾男當時只因工作上的瑣事，在口角後先是揮拳攻擊王男頭部，之後又隨手拿起鐵皮屋內的鐵棍，揮打王男腰、背部，造成他嚴重內出血、肋骨骨折等，曾男見王男倒地、失去意識，隨即將人送往醫院急救，曾男得知王男傷重不治，擔心吃上重罪，一度向警方謊稱，王男是在楊梅區某工地墜落受傷，但警方到現場採證都不見工安意外跡象，加上曾男說詞漏洞百出，在警方曉以大義之下，曾男才坦承犯行，警方也扣得犯案用的鐵棍。

桃園地院法官審理後，審酌曾男與王男本是合夥關係，彼此沒有深仇大恨，僅因瑣事就持鐵棍行兇，讓王男家人承受天人永隔悲痛，雖然曾男犯後坦承，但至今僅有將合夥的100萬元公款交還王男家屬，並未賠償王男家屬的損害，審結判處他10年6月徒刑，全案可上訴。

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