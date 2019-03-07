上學驚魂！陌生女子突勒頸行刺 雙胞胎姊姊奪刀救妹

2019-03-07 10:48

［記者楊政郡／台中報導］就讀台中市某高中的陳姓雙胞胎姊妹，母親開車載她倆上學，到校門口附近妹妹先下車，竟被有輕鬱症的女子「阿萍」（38歲）持刀勒頸又推回車內，並以刀刺向妹妹，仍在車上的姊姊見狀，徒手握住刀刃，拉扯間折斷刀刃，雙手鮮血直流，母親將車子停到教官處求救，教官及糾察隊合力將「阿萍」拉下車，兩姊妹制服滿是血跡，終於結束校門口驚魂！事後調查姊妹與「阿萍」毫不相識且無恩怨，「阿萍」被依對未成年人故意傷害罪判8月徒刑。

台中地院判決書指出，這場驚魂記發生在去年3月19日，當天上午7時許，陳母開車載兩姊妹到校門口附近，妹妹先下車，莫名其妙被「阿萍」左手勒頸、右手持刀，又推回車上，「阿萍」也跟進車內，而右手的小刀刺向妹妹。

姊妹兩人在車內驚聲尖叫，姊姊見狀不顧自身安危，徒手就抓住刀刃，企圖奪刀，但「阿萍」力氣大，姊姊一時奪不下來，拉扯間折斷刀刃，姊姊的手掌鮮血直流，濺到兩人身上制服。

而母親趕緊把車往前開，到大門口教官室及有糾察隊的地方，趕緊呼聲求救，教官與糾察隊見狀拉下「阿萍」，只聽到「阿萍」她說自己生病，配合交出刀柄一把，獨自一人在路旁抽菸。姊姊也把刀刃交給教官，警方到場後當場逮捕「阿萍」，調查發現她與被害人竟然都不認識，也無恩怨。

被告經送草屯療養院鑑定，未有精神障礙或心智缺失，但有適應障礙、持續性憂鬱症，法官審酌其高中肄業、長期失業、未婚，經濟狀況長期不佳，造成持續性憂鬱症，無前科，合併判處8月徒刑，給予易科罰金機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/