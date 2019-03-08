彰化縣新任警察局長誰擔任？ 傳聞名單有這些人...

2019-03-08 08:42

〔記者湯世名／彰化報導〕高階警官人事堪稱是「好事多磨」，外傳為免人事空窗影響治安，警署已規劃部分人事，可望下週一就任，部分縣市警察局長也可望在本月底前調整，其中大熱門的彰化縣警察局長一職，外傳將由台北市警察局副局長方仰寧接任，並傳出仍有多達3人積極爭取中，彰化警察局長林順家則傳出高升警署主秘，不過媒體披露警署主秘鍾國文並未調整，林順家也不無留任可能。

延宕多時的高階警察人事，外傳已有部分定案，其中競爭激烈的彰化縣警察局長一職，原先外傳可能由台北市警察局副局長方仰寧接任，但上月間又傳出半路殺出大黑馬，可能由保六總隊長張傳忠接任，不過還有另2名高階警官是「未發布則有希望」仍不放棄持續爭取中。至於彰化警察局長林順家，則傳出可能接任警政署主任秘書。

彰化警察局長競爭名單之一的方仰寧，警大50期，彰化縣和美人，高中時曾就讀精誠中學，與彰化縣有地緣關係，且之前還曾赴彰化拜會新任縣長王惠美，因此其來彰化有脈絡可循，不過警察人事一再延宕，人選傳聞也愈來愈多，近來基層傳出保六總隊長張傳忠接任彰化警察局長的可能性也相當高，由於警大44期的張傳忠早年曾任彰化警察局督察長，對於彰化政界生態並不陌生，其來接任也有脈絡可循。

至於彰化縣警局長林順家，與警政署長陳家欽為警大同學，歷任台北市警局松山分局長、督察長、副局長，以及嘉義市警局長、保六總隊長等職務，去年1月調陞百萬人口大縣的彰化縣警局長，至今逾1年，適逢高階警官即將發布之際，警界也盛傳他將高升警署主秘。

不過，媒體披露國道公路警察局長原規劃警署主秘鍾國文接任，卻傳出可能改由警政委員楊春鈞出線，如此一來，鍾國文並未調整之下，林順家也可能留任，不過彰化警界人士指出，未到名單揭曉時刻，任何臆測都不算數。

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