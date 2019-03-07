屢爆猥褻、鬥毆爭議 台中「最鹹濕」夜店突宣布停業

2019-03-07 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕台中市知名夜店X-CUBE屢爆爭議，去年才因表演尺度過度鹹濕，被台中地檢署依公然猥褻罪起訴，上月底又爆發安管和酒客大亂鬥，造成9人受傷，但店家依舊高調辦趴，台中警方決定加強臨檢，今下午X-CUBE突宣布暫停營業。

經常舉辦各種促銷主題、火辣聞名的台中夜店X-CUBE，經常以重鹹噱頭攬客，多次涉及公然猥褻遭台中地檢署起訴，除鹹濕場景登上新聞版面外，上月27日清晨，X-CUBE更爆發嚴重鬥毆事件，安管和酒客大打出手、怒砸車，造成9人受傷，警方出動快打部隊才鎮住場面。

屢爆爭議的店家依然仍故我，前天深夜推出「給你最鼻血直流的週二派對」主題，宣稱內容「超犯規4D近距離互動，全台最強美尻舞團」，台中警方決定加強臨檢，除前天晚間大陣仗臨檢外，還宣布將「無限期臨檢路檢直到改善為止」。

今（7日）下午X-CUBE臉書突宣布暫停營業，宣稱「由於內部重要設備嚴重毀損，已無法負荷日常營運客量」，即日起暫停營業，店家並未公布重新開業時間，致電也無人接聽，令底下許多老顧客都大嘆回不去了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/