不到24小時 中市連2起街頭大亂鬥、砸車

2019-02-28 11:15

〔記者許國楨／台中報導〕砸車也會傳染？台中市南屯區一家知名夜店X-CUBE昨凌晨發生大亂鬥，期間安管跳上酒客車頂砸車場景震驚社會，正當警方唯恐治安失控繃緊神經之際，沒想到相隔才24小時，西屯區街頭凌晨又發生兩方人馬疑股東糾紛聚眾談判未果，一方持鋁棒砸毀休旅車的事故，再度引發民眾治安疑慮。

這起砸車案發生在凌晨4點多，位在西屯區甘肅路上大仁國小對面一間歇業的牛排館，一輛停放在一樓騎樓的黑色凌志休旅車被人持鋁棒狂砸，造成車身毀損車窗破裂，附近民眾睡夢中聽到接連砸車巨響被驚醒趕緊報案，因案發地距第六分局何安派出所僅約2百公尺，警方獲報立即啟動快打部隊趕往。

警方先將警車打橫截斷滋事民眾車輛可能離開方向，發現休旅車遭人持鋁棒砸毀，滿地碎片玻璃，一片凌亂，幸無人受傷，但因現場聚集人數眾多，以優勢警力控制現場後，將滋事雙方民眾共19人帶回警所釐清。

經查係因一間設計裝潢公司準備要在牛排館2樓開公司，分別44歲、47歲的彭姓及李姓男子原就是朋友兼股東關係，當時就是在2樓邊喝酒邊商談開公司事宜，卻因酒後因股果間投資糾紛起口角衝突，雙方進而相互咆哮開始各自電召友人前來助陣。

期間彭男找了14名友人前來，但連同李男在內一方僅4人，雙方人數懸殊，導致李男停放在一樓騎樓的黑色休旅車，遭彭男一方分持鋁棒、棍棒狂砸洩憤。

儘管李男對車輛毀損部分不提告，但警方強調，絕不容許任何不法行為挑戰公權力，訊後仍將彭男一方15人依違反社會秩序維護法移送；只是南屯區知名夜店X-CUBE昨晨才發生砸車砍人，造成9人受傷、3車損毀，沒想到相隔才24小時，再度發生街頭聚眾砸車，難免引發民眾治安疑慮。

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