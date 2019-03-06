最火辣夜店被臨檢...「鼻血直流派對」變「臭臉趴」

2019-03-06 06:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕以火辣聞名，卻屢次發生治安事端的台中市知名夜店X-CUBE，上週又發生圍事（保安人員）與客人鬥毆事件，鬥毆場面還被人拍下轉貼到臉書，UP3UP3該夜店昨天（5日）深夜推出「給你最鼻血直流的週二派對」，卻遇到中市警局四分局的擴大臨檢，穿短褲的長腿辣妹，一臉無奈接受盤查，夜店的幹部與圍事則是臭著一張臉，「鼻血直流的週二派對」，也因此變成「臭臉趴」。

經常舉辦各種促銷主題，且以火辣聞名的中市知名夜店X-CUBE，常以充滿曖昧、性暗示廣告攬客，也常舉辦主題派對，例如「角色扮演系列─白衣天使呼呼派對」、「解放你全身最硬的地方」，去年該夜店才因女舞者抓起男客雙手揉雙乳，表演尺度煽情鹹濕，被台中地檢署依公然猥褻罪起訴，但仍不改煽情作風，上月26日清晨又發生鬥毆事件，陳姓男子率領3名小弟，攜帶短鋁棒滋事，先與酒客起口角，又與該夜店圍事（保全人員）打成一團，圍事還砸毀陳男等人駕駛的3輛車，共有9人受傷，警方馳抵時，還打得不可開交，直到中市警局快打部隊馳抵才鎮壓住場面。

該夜店昨天深夜至今天清晨，推出主題「給你最鼻血直流的週二派對」，並宣稱內容「超犯規4D近距離互動，全台最強美尻舞團」，四分局卻在今天（6日）清晨0時10分擴大臨檢，穿著清涼的辣妹，以及穿耳洞的男客，也只能暫停狂歡，等候警方檢查，警方特別針對夜店人員的置物櫃查驗，避免暗藏槍彈等危害安全物品，臨檢過程和平，時間也不長，該夜店暫時停止進入，穿短褲的長腿辣妹，不受警察臨檢的影響，守候門外等候臨檢結束進場。

四分局長林逢泉並對該夜店的代表朗讀「宣導單」，夜店代表則面無表情聆聽，該宣導單的意思是，營業場所不能有販毒、槍擊、鬥毆、圍事、尋仇打架鬧事或破壞汽車，如果X-CUBE夜店發現上述行為，應立即通知警方，如果業者無法自主管理，又沒通報，再發生槍擊、鬥毆滋事等治安事件，警方將把該店列為重點，不但會密集臨檢，也會在該夜店附近取締酒駕，直到改善為止。

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