安管還是圍事？警方：不容有模糊地帶

2019-02-27 14:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名夜店凌晨發生鬥毆造成9傷重大治安事故，平時在夜店門口及店內進行管制、過濾違禁品，也負責維持客人安全的安管人員，竟與前來挑釁的酒客發生大亂鬥，引發到底是安管還是圍事質疑，轄區第四分局偵查隊長張國益強調，經查跳車頂砸毀客人車輛的都是安管人員，會要求店家日後不得讓安管、保全人員與所謂的圍事混雜，不容有模糊地帶。

「安管人員其實就是圍事的進化版」，一名夜店業者透露，早期酒店舞廳等行業都會僱請有黑道背景的圍事或保全，原本是為了維護秩序，防止客人幾杯黃湯下肚做出翻桌等逾矩動作，但往往因下手過重曾發生以滅火器打死客人或導致重傷的治安事故，此舉常讓店家成為眾矢之的，警方藉站崗或在路口加強路檢降低客人上門意願，就是要業者蒙受營業損失，逼業者約束圍事自制。

而這幾年夜店興起，業者改聘請穿著西裝的安管或保全人員，實則還是圍事功能，主要作用就是遏止店內糾紛，發現有爭吵就安撫、制止並報警處理，就算客人真的很過份，也會把人請出店外後再伺機下手「修理」，不會讓糾紛在店內擴大影響其他客人，而安管參與鬥毆更是犯了大忌，除非有人默許，否則圍事或是安管人員打人，讓店家更難收拾。

至於凌晨南屯區該家夜店安管人員直接參與鬥毆，有可能是年輕小弟求表現，沒有按照SOP執行才會瞬間引發衝突；警方透露，約3年前就要求夜店必須裝設金數探測器，但因為門框型的設備要價數十萬，多數業者選用手持式金屬探測器，陳姓男子刻意選在即將散場、酒客逐漸離去時，用外套藏著短鋁棒前往夜店，門口負責使用手持式金屬探測器檢查的人員，疑似沒有確實安檢，讓4人順利夾帶約6支棍棒進入夜店，進而引發衝突。

據了解，有「夜店門神」之稱的安管人員多是黑道幫派請來的圍事，平時在夜店門口進行管制、過濾違禁品，也負責維持客人安全，過去曾有客人在店內拉信號彈，手持槍械，喝醉打架更是司空見慣，若有藝人或富二代等「特定人物」現身，安管也要特別「照顧」，工作吃力不討好。

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