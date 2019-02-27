「解放最硬的地方」… 台中大亂鬥夜店曾因鹹濕爆表被起訴

2019-02-27 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名夜店X-CUBE，去年才因表演尺度煽情鹹濕，被台中地檢署依據公然猥褻罪起訴，卻又舉辦名為「角色扮演系列─白衣天使呼呼派對」活動，「解放你全身最硬的地方」，因廣告詞充滿性暗示被警方盯上，凌晨卻再度發生安管與酒客大亂鬥造成9傷的治安事故，警方表示，會持續安排擴大臨檢勤務約制，後續通報主管機關檢視。

檢警調查發現，該夜店以作風大膽煽情聞名，也常在臉書PO正妹猛男、養眼照片，去年為了拚生意，因尺度過激，鹹濕爆表，引來警方注意，業者的宣傳影片，穿馬甲的長髮女舞者坐男客腿上，還讓男客雙手狂揉雙峰99下，主持人則在一旁高呼：「爽死了，他等一下走不出去了，站起來絕對會翹翹的」，現場鹹濕嗨爆，以此來吸引客人上門，檢方依妨害風化公然猥褻起訴該夜店企劃負責人及主持人、女舞者。

但該夜店仍持續在臉書等媒體，貼出養眼的錄影短片，宣傳「角色扮演系列─白衣天使呼呼派對」。

派對宣傳影片中，廣告詞十分曖昧，充滿性暗示，包括「醉帥主治醫生MC Driver，美麗動人護士 X─Cube Girl，帶領著一群白衣天使聯合看診，解放你全身最硬的地方」。

轄區警方表示，該夜店經常發生酒客為女伴爭風吃醋，衍生鬥毆滋擾安寧情事，近來雖有減少，但仍是警方重點巡邏地區，未料凌晨又發生大亂鬥造成9傷的治安事故，而該夜店平日雖有手持式金屬探測器過濾，卻因疏忽讓陳姓客人一方持短鋁棒闖入，且又與安管爆發激烈肢體衝突，除會持續安排擴大臨檢勤務約制，後續通報主管機關大檢視已是必須。

警方同時強調，會不定期查閱該夜店的臉書，檢視是否有煽情表演，會事前勸導業者收斂，「要考量社會觀感」，如果有超越法律尺度之舉，不但會函送地檢署偵辦，也會函請台中市政府進行行政處分，包括勒令暫停營業等。

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