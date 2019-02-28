夜店囂張安管砸車打人 毀3車9

2019-02-28

20警力壓制 追查這批圍事安管有無黑幫背景

〔記者許國楨／台中報導〕台中治安不平靜，夜店安管囂張砸車、打人、噴滅火器！警方追查這批圍事安管有無黑幫背景，若涉組織犯罪即進一步究辦。

安管勸架未果 爆衝突

表演尺度煽情鹹濕、曾被法辦的台中市南屯區夜店X-CUBE，昨天凌晨發生重大治安事故，有酒客持鋁棒藉故挑起事端與其他客人吵架，夜店安管人員勸架未果，雙方反爆發激烈肢體衝突，安管還跳上酒客車輛的車頂猛砸，並噴灑滅火器，現場棍棒齊飛一片混亂，共3車遭毀損、9人受傷送醫，警方將涉案人送辦。

業者︰酒店舞廳常僱黑幫

「安管其實就是圍事的進化版。」1名夜店業者透露，酒店舞廳等行業常會僱請有黑道背景的圍事或保全，原本是為了維護秩序，防止客人酒後翻桌鬧事等，但曾因下手過重，發生打死客人或重傷的治安事故。

警方調查，該事故源起於32歲陳姓客人到夜店X-CUBE消費後，在店外吃關東煮時與同屬店家的攤商吵架，安管人員制止時雙方結下樑子。昨天凌晨近4時，陳男一方大約4人攜帶6支短鋁棒、分乘3輛車前來，因夜店已近打烊時間，管制較鬆散，鋁棒未被安管的手持式金屬探測器偵測到，遂進入店內。

陳男一方接著藉故挑起事端，先刻意與不熟的其他酒客起衝突，雙方從3樓包廂打到2樓，潘姓等5名安管人員出面制止未果，與陳男一方瞬間展開大亂鬥，一時間棍棒齊飛，混亂中有人被酒瓶或棍棒砸傷掛彩；安管人員凶狠囂張地拿球棒跳上陳男一方的車頂砸車，還拿出滅火器噴灑。

此時已被打到店外的陳男見對方人數較多，打電話找白姓男子助陣支援，附近巡邏員警也趕往，約20名警力前來處理，白男等3人的車趕到時，還來不及加入戰局就被警方攔下，其中一人被查出是公共危險通緝犯；警方控制現場後，將受傷酒客與安管送醫。

通緝犯助陣 被警攔下

轄區第四警分局偵查隊長張國益指出，經查跳車頂砸毀客人車輛的都是安管，會要求店家日後不得讓安管、保全人員與圍事混雜，全案訊後除依傷害、毀損、公然聚眾施強暴脅迫罪送辦外，並追查安管若有黑幫背景、涉及組織犯罪即進一步究辦。

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