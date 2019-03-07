嬤用榔頭搥爆病夫頭 遭起訴殺人罪

2019-03-07 19:48

［記者陳恩惠／台北報導］74歲陳姓婦人長期照顧有糖尿病、高血壓的同齡吳姓丈夫，2018年10月17日上午11時，陳婦煮午餐煮到一半，腦中突然冒出「這樣照顧下去不是辦法」念頭，於是到客廳工具箱取出鐵榔頭，朝睡著的丈夫頭部持續搥打13下，將他打死，犯後打電話告知大樓保全「我殺了我丈夫，請幫我報案」，警方到場逮捕，訊後依殺人罪嫌送辦，士林地檢署偵結，依家庭暴力之殺人案件起訴。

檢察官認為，陳婦在警方未發覺犯罪事實前，已將犯行告知陳姓保全，並請他幫忙報警，且陳婦在警方到達時，在場並坦承犯行的舉動，符合自首要件，請求法官審酌依相關規定減輕其刑。

起訴指出，陳婦與吳姓丈夫同住在北市基河國宅，因吳患有腎臟病、心臟病及糖尿病，長期由陳婦負責照顧吳的生活起居、帶吳就診、洗腎，終於導致陳婦身心不堪負荷，起了殺意。

2018年10月17日上午11時許，陳婦自住處客廳抽屜內的工具箱取出1把鐵榔頭後，隨即進入丈夫的房間，趁吳某睡覺之際，手持鐵榔頭連續搥打吳的頭部13下，吳痛醒後極力反抗，但陳婦仍未停手，直到吳未再掙扎後才停止。

陳婦犯案後稍作清洗後，中午12時撥打電話向住處大樓的陳姓保全告知已經殺了丈夫，並請保全幫她報警，陳姓保全立刻撥打電話報案，經救護員到場急救後送醫，吳某仍因多種鈍傷、肺炎、急性心肌梗塞併有嚴重心肌炎致心因性休克，當日下午1時18分急救無效死亡。

檢方調查時，陳婦對於殺夫的犯行皆坦承不諱，與陳同住的兒女證稱，案發前幾周陳婦的心情和精神狀況不佳，原打算帶母親就診，沒想到發生憾事，兒子也說，雙親長久以來感情一直不錯，頂多拌嘴罷了。

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